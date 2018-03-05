РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Неизвестные избили сотрудника полиции в микрорайоне Кузнечики Подольска, инцидент произошел в ночь на понедельник, сообщил «РИАМО в Подольске» знакомый потерпевшего.

«В микрорайоне Кузнечики 5 марта примерно в 01:00 около магазина «Дикси» избили молодого парня, сотрудника полиции. На него внезапно напали трое мужчин в возрасте около 30 лет. Один был в темной коричневой кожаной куртке, двое других в темно-синих куртках, все в джинсах и без шапок», – сказал знакомый.

Он также отметил, что один из злоумышленников был с бородой, не славянской внешности. Второй нападавший был лысым. По словам знакомого, после нападения преступники сели в машину и уехали в сторону центра Подольска.