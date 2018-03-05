РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Строительство торгового комплекса «Ритейл Парк» на улице Пригородной в микрорайоне Железнодорожный Балашихи идет по графику, работы планируется завершить в четвертом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Главгосстройнадзор Московской области провел плановую проверку строительства корпуса административно-торгового комплекса «Ритейл Парк» на улице Пригородной в микрорайоне Железнодорожный. В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу металлоконструкций. Строительство идет по графику. Согласно проекту, строительство планируется завершить в четвертом квартале 2018 года», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Площадь здания после завершения всех строительных работ составит 16 973 квадратных метров. В корпусе будут располагаться торговые залы, помещения для загрузки, приема и подготовки товаров, административные, бытовые, подсобные и другие помещения.

На территории будут обустроены проезды и тротуары, парковка для автомобилей сотрудников и посетителей. В проекте также учтены требования комфортного доступа маломобильных граждан.