РИАМО – 5 мар. Президент России Владимир Путин напомнил об обязанности правоохранительных органов России пресекать все попытки иностранных разведок получить доступ к важным сведениям экономического, политического и оборонного характера, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Прошу пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического и оборонного характера», — сказал глава государства на заседании коллегии ФСБ, комментируя деятельность зарубежных спецслужб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что власти Соединенных Штатов Америки имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела и электоральные процессы в разных странах мира.