РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 мар. В подмосковных Котельниках в текущем году отремонтируют девять автомобильных дорог, финансирование составит около 19 миллионов рублей, сообщила глава городского округа Ирина Польникова на ежегодном отчете.

В понедельник Польникова отчиталась перед жителями о проделанной работе администрации за 2017 год и наметила планы на 2018 год.

«В 2018 году на ремонт автомобильных дорог в Котельниках предусмотрено почти 19 миллионов рублей с учетом субсидий из областного бюджета. Всего отремонтируем девять городских дорог», – сказала Польникова.

Она пояснила, что ремонт проведут по адресам: микрорайон Силикат, от дома №2 до дома №25, улица Новая – от дома №4 до №19; микрорайон Ковровый, от дома №18 до №21; микрорайон Силикат, от улицы Железнодорожной до дома №27. Также дороги отремонтируют от дома №6 до дома №12 в микрорайоне Ковровый, отремонтируют также Центральную аллею до улицы Кузьминской, от дома №13 на Новой улице до дома №7 на Кузьминской улице, также приведут в порядок дорогу от дома №1 на улице Строителей до дома №19 на Кузьминской улице, еще отремонтируют дорогу от улицы Железнодорожной до дома №7А в микрорайоне Силикат.