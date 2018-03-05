РИАМО - 5 мар. Полицейские в Москве задержали мужчину, который подозревается в хранении боеприпасов в своей квартире, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками УВД по ЦАО и ОМВД России по району Замоскворечье в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали 58-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении патронов», - говорится в сообщении.

При обследовании квартиры по месту жительства задержанного, расположенной на Люсиновской улице, сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, похожие на патроны, в количестве 53 штук.

Согласно проведенному исследованию, изъятое является спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 миллиметра, пригодными для стрельбы. Разрешительных документов на хранение боеприпасов у подозреваемого не было.

«Дознанием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавляется в сообщении.