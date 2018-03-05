РИАМО - 5 мар. В аэропорту «Шереметьево» задержан уборщик аэропорта – его подозревают в присвоении забытой вещи пассажира воздушной гавани, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Пассажир, вылетающий рейсом в Казань, забыл в лотке для вещей наручные часы стоимостью 20 тысяч рублей. Вернувшись назад, 36-летний мужчина своего аксессуара не обнаружил.

«Принятыми мерами розыска сотрудниками транспортной полиции по подозрению в совершении данного преступления был доставлен в дежурную часть 27-летний гражданин Республики Узбекистан, работающий в аэропорту уборщиком», - говорится в сообщении.

Во время выполнения своих служебных обязанностей мужчина обнаружил забытую вещь и попросту присвоил ее.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ведется расследование.