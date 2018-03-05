РИАМО - 5 мар. Автомобиль Lexus стоимостью порядка 6,7 миллиона рублей угнали в новой Москве, полиция разыскивает похищенную машину и злоумышленника, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 4 марта в МО МВД от водителя организации поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: город Москва, поселение Филимонковское, поселок Марьино, улица Березовая, дом 8.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 4 марта в период с 02:30 до 11:25 неизвестный совершил кражу принадлежащей указанному ООО автомобиля Lexus LX 570. Материальный ущерб составил около 6,7 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».