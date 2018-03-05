РИАМО (СТУПИНО) – 5 мар. Полицейские подмосковного Ступина задержали мужчину, которого подозревают в незаконном обороте наркотических средств, сообщил Ступинскому информагентству сотрудник пресс-службы ОМВД России по городскому округу.

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городскому округу в ходе отработки жилого сектора в одном из подъездов по улице Пушкина в Ступине задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя.

«В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, массой 5 граммов», – сказал сотрудник.

По данным агентства, следственным отделом ОМВД России по городскому округу Ступино возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ – «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.