РИАМО - 5 мар. Москомэкспертиза согласовала проект павильона «Атомная энергия» ГК «Росатом» на территории ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.

Новое выставочное пространство, посвященное атомной энергии и достижениям в области мирного использования ядерных технологий, появится на месте бывшего павильона №19 и будет удобно расположено для посетителей. Павильон будет находиться в непосредственной близости от культовых объектов ВДНХ – павильона «Космос», Площади Промышленности с установленной ракетой-носителем, фонтана «Каменный цветок», а также филиала Политехнического музея.

«Новый объект, реализуемый на территории ВДНХ, – уникальное с конструктивной точки зрения сооружение. В здании четыре наземных и три подземных этажа с заглублением более 15 метров и консоль вылетом более 45 метров, покрывающая универсальное выставочное пространство, ограниченное стеклянным фасадом на всю высоту здания. Огромная стеклянная «витрина» – остекленный фасад двух сторон здания – будет выигрышно демонстрировать постоянно сменяющиеся выставки и инсталляции», - отметил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

При этом, подчеркнул он, несмотря на уникальность объекта, сложные для реализации объемно-планировочные и конструктивные решения, проект прошел согласование с первого раза.

«Он качественно проработан и отвечает всем современным требованиям по безопасности и надежности», - заключил глава ведомства.

Общая площадь нового павильона составит 24,8 тысячи квадратных метров. На его территории запроектированы экспозиционные помещения (залы многоцелевого назначения), конференц-зал, кафетерий, офисы, а также технические и складские помещения. Единовременно павильон смогут посещать около 2,1 тысячи человек, а за рабочий день – 4,5 тысячи посетителей.

На территории павильона будут проводиться временные и постоянные выставки, лекции и деловые встречи для популяризации и освещения истории российской атомной промышленности, ее достижений и дальнейшего развития.