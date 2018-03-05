РИАМО - 5 мар. Объем закупок у среднего и малого предпринимательства (СМП) в Москве за 6 лет вырос в восемь раз, прирост числа СМП в столице в 2017 году составил 17%, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Рост объема закупок у СМП за 6 лет - в восемь раз. <…> В 2011 году - 26,7 миллиарда рублей, в 2016 году - 192,2 миллиарда рублей, в 2017 году - 225 миллиардов рублей. Прирост числа СМП в столице в 2017 году составил 17%», - сказал Дегтев.

Он добавил, что прирост поставщиков СМП по РФ за 2017 год составил порядка 800 тысяч, из которых 30% - московские предприниматели.

«Рост объема закупок у СМП стимулирует рост малого бизнеса. Потребность нового бизнеса в площадях Москвы удовлетворяем за счет реализации городского имущества», - заключил Дегтев.