РИАМО - 5 мар. Сотрудники полиции задержали на западе Москвы мужчину, в квартире которого нашли и изъяли пистолет, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был задержан 34-летний житель Иркутской области. В ходе обследования помещения на Ярцевской улице, в котором проживал злоумышленник, оперативники обнаружили и изъяли предмет, конструктивно похожий на пистолет», - говорится в сообщении.

Согласно проведенному исследованию изъятое является ручным короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом путем переделки сигнального пистолета калибра 9 миллиметров, пригодного для стрельбы.

Отделением дознания ОМВД России по району Кунцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.