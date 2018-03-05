РИАМО - 5 мар. В Москве полицейские закончили расследование и направили в суд уголовное дело о мошенничестве при оказании косметологических услуг, сумма общего ущерба составила более 2 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в хищении денежных средств граждан под видом оказания косметологических услуг и реализации косметической продукции в салонах красоты», - сообщил начальник управления связей со СМИ ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Как установлено в ходе расследования, соучастники организовали колл-центр и обзванивали граждан, приглашая их в специально созданные салоны красоты якобы для предоставления бесплатных рекламных косметологических процедур. Когда введенные в заблуждение клиенты приезжали в салон, злоумышленники проводили имитацию указанных процедур, затем обманным путем забирали паспорта и заключали от имен их владельцев кредитные договоры с кредитно-финансовыми учреждениями.

Всего от действий злоумышленников пострадали 28 граждан, а сумма общего ущерба составила свыше 2 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

К уголовной ответственности были привлечены трое участников группы. Организаторы противоправной деятельности объявлены в международный розыск.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.