РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко в понедельник на оперативном совещании поручил коммунальным службам тщательно убирать снег возле 20 избирательных участков округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Все подходы к 20 избирательным участкам в Дзержинском должны быть почищены идеально. Никаких проблем во время выборов, например, когда люди не могут дойти до участков, быть не должно», – сказал Панаморенко.

Он добавил, что участки нужно оборудовать мебелью и видеонаблюдением, урнами для голосования и кабинками. Также он подчеркнул, что обязательно должны работать наблюдатели.

Панаморенко отметил, что городские дороги тоже нужно оперативно расчищать. Так как может начаться очередной снегопад, необходимо обеспечить круглосуточную уборка снега и его вывоз.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.