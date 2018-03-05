РИАМО - 5 мар. Количество станций и протяженность линий Московского метрополитена планируют увеличить в два раза по сравнению с 2010 годом, с 1 июля также работникам столичной подземки увеличат зарплату на 4%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел электродепо «Владыкино», обслуживающее Серпуховско-Тимирязевскую линию метрополитена, а также вручил благодарственные письма сотрудникам депо.

«Сегодня формируются планы развития метро на ближайшее десятилетие. <…> Принято и решение с 1 июля 2018 года повысить заработную плату работников метро на 4%», - сказал Собянин.

Он добавил, что планируется увеличить протяженность линий и количество станций в два раза по сравнению с 2010 годом. В планы заложено и строительство/реконструкция более полутора десятка депо, в которых будут созданы максимально комфортные условия для работы и отдыха сотрудников.

Кроме того, только в ближайшие три года Московский метрополитен получит свыше 1,6 тысячи новых вагонов «Москва». Доля современных поездов на линиях метро превысит 65%.