РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. В подмосковных Люберцах коммунальные службы очистят крыши от снега и наледи до 8 марта, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы составлен план-график по очистке кровель с максимальным выполнением работ до 8 марта. За минувшую неделю, с 26 февраля по 4 марта, очищена 871 кровля», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что для расчистки кровель от снега и наледи в Люберцах силами УК, ТСЖ и ЖСК сформированы 73 бригады численностью в 267 сотрудников. Из-за вчерашнего (4 марта – ред.) снегопада число бригад увеличилось до 90.

«Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД). Подрядная организация АО «ЛГЖТ» выполнила все запланированные работы на 2017-2018 годы. Компания «Твин» продолжает работы по капитальному ремонту на 81 МКД», – пояснил Ружицкий.

По его словам, в 2018 году в Люберцах запланирован ремонт 1 331 подъезда. Сейчас УК провели общие собрания собственников МКД в 100 домах. Специалисты уже ремонтируют подъезды в 36 многоквартирных домах. Общее число подъездов – 84. Параллельно сотрудники УК обследуют помещения на предмет технической возможности их адаптации для маломобильных граждан.