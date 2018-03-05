РИАМО – 5 мар. Супергеройский фильм «Черная пантера» лидирует в кинопрокате России и СНГ, сообщает в понедельник Газета.ru.

«За уикенд с 1 по 4 марта картина заработала 314,8 миллиона рублей, доведя общую сумму сборов до 726,8 миллиона рублей. Второе место занял отечественный «Лед», который собрал 114,2 миллиона рублей (общая сумма — почти 1,26 миллиарда рублей)», - говорится в сообщении.

Далее следуют «Довлатов» (98,8 миллиона рублей), «О чем говорят мужчины. Продолжение» (за уикенд — 67,3 миллиона рублей, общая сумма — 302,8 миллиона рублей) и «За гранью реальности» (55,8 миллиона рублей).

Ранее на сайте издания сообщалось, что кинокомикс «Черная пантера» остался лидером проката США.

Киногид марта 2018: 10 главных фильмов месяца >>