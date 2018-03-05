РИАМО - 5 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом регионального правительства, в ходе которого он назвал важной работу по информированию населения о рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

На совещании также была затронута тема экологии. В частности, речь шла о рекультивации полигонов ТБО, вместо которых будет создаваться современная инфраструктура утилизации и переработки мусора.

«Еще одна тема, которая нуждается в постоянном нашем сопровождении – это работа с утилизацией бытовых отходов. Мы должны своевременно информировать людей о рекультивации полигонов, работах, которые мы ведем, о том, как мы предотвратили и не допустим каких-либо сложных экологических последствий. Эта работа является очень важной, прошу ее регулярно выполнять и контролировать», - сказал Воробьев.

В ходе ежегодного обращения к жителям губернатор Московской области выделил одним из приоритетов для деятельности правительства региона борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах.