РИАМО - 5 мар. В подмосковном Королеве арестовали две супружеские пары, которые за 1 миллион рублей заказали убийство предпринимателя на почве раздела бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По ходатайству следственного отдела по городу Королеву ГСУ СК России по Московской области судом в отношении четверых подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 30, пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация покушения на убийство по найму либо из корыстных побуждений)», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе 2018 года подозреваемые – две супружеские пары – вступили в преступный сговор на организацию убийства предпринимателя в связи с конфликтом между ними возникшем на почве раздела бизнеса.

Соучастники нашли исполнителя убийства, пообещав ему денежное вознаграждение в сумме 1 миллион рублей, после чего обсудили способ убийства и выдвинули ему требования о предоставлении доказательств совершенного преступления.

«Однако довести свой преступный умысел до конца соучастники не смогли по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что о запланированном преступлении стало известно сотрудникам уголовного розыска, после чего их преступная деятельность была пресечена», - отмечается в материале.