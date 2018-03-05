РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 мар. Информация о массовой драке в ЗАГСе подмосковной Балашихи не соответствует действительности, сообщила «РИАМО в Балашихе» начальник управления ЗАГС по городскому округу Лариса Яковенко.

Ранее в различных СМИ появилась информация о том, что в ЗАГСе Балашихи на улице Парковой произошла массовая драка между посетителями.

«Драки не было, один другого толкнул – и все. Оба пришли регистрировать ребенка, один пошел без очереди, второй его остановил», – сказала Яковенко.

По ее словам, такие инциденты в ЗАГСе случаются часто. Однако до рукоприкладства дело доходит редко. В данной ситуации сотрудники вынуждены были вызвать полицию из-за угрозы повреждения техники.