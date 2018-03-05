РИАМО - 5 мар. Врачи в НИИ имени Склифосовского в Москве оценивают состояние до сих пор остающегося в реанимации народного артиста России Валерия Гаркалина как тяжелое, сообщил РИАМО сотрудник справочной службы учреждения.

Ранее Гаркалина срочно госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

«Общая реанимация, состояние тяжелое. Температура утром и вечером - 36,8», - сказали в НИИ имени Склифосовского.

Гаркалин - советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России (2000 год), народный артист России (2008 год). Художественный руководитель мастерской в ГИТИСе на факультете эстрадного искусства, профессор. Снялся в фильмах «Ширли-мырли», «Счастье - это...», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и других.