РИАМО - 5 мар. ООО «Эко-Система Ин» проведет обследование состояния дна, берегов и водоохранных зон малых рек на территории Московской области по заказу Минэкологии, итогом данного исследования станет атлас малых рек Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, будут обследованы бассейны, долины, русла, дно, берега и водоохранные зоны 50 рек общей протяженностью более 900 километров. По результатам исследования будут разработаны рекомендации по защите водоемов от негативного антропогенного воздействия.

«По итогам обследования будет создан «Атлас малых рек Московской области по результатам мониторинга 2018 года», которым будут пользоваться экологи для удобства и наглядности. В атлас войдет перечень всех рек, протекающих по территории региона, с разбивкой по бассейнам: Волга, Дубна, Сестра, Ока, Протва, Клязьма, Нара, Осетр, Москва, Руза, Истра, Пахра», - сказал Коган.

На территории региона сегодня насчитывается около 4 тысяч малых рек. Гидрологи отмечают, что ряд подмосковных водоемов деградирует, в том числе и за счет антропогенного воздействия.

Минэкологии постоянно расследует факты сброса в реки сточных вод, незаконного строительства объектов в береговых зонах и других нарушений природоохранного законодательства. Водоохранные зоны большинства рек не определены и не поставлены на кадастровый учет, что препятствует надзорной деятельности. Мониторинг призван дать четкую оценку состояния малых рек, на основе которой будут проводиться природоохранные мероприятия.