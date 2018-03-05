РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В понедельник три электропоезда Курского направления Московской железной дороги, которые следуют через Подольск, задержали от 12 до 29 минут, сообщается в группе «Центральная ППК (ЦППК)» в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент поезда Курского направления задерживаются. На 26 минут задержится поезд №6475, который идет от станции «Серпухов» до станции «Дедовск» через Подольск, на 29 минут опоздает поезд №6358/6357 от станции «Подольск» до станции «Волоколамск», и на 12 минут – поезд №6064/6063 от станции «Москва» до станции «Можайск», который также идет через Подольск», – говорится в сообщении.

Ранее на Курском направлении задержали на 10 минут поезда №6062/6061 (Чехов-Кубинка1) и №6476/6475 (Серпухов-Дедовск).