РИАМО - 5 мар. Члены координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей обсудят в подмосковном Красногорске вопросы безопасности в детских лагерях, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В понедельник в 14:00 в доме правительства Московской области состоится заседание Московского областного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, в котором примут участие члены Московского областного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и председатели муниципальных Координационных советов по отдыху и оздоровлению детей», - говорится в сообщении.

На заседании будут рассмотрены вопросы безопасности, комфортного пребывания и медицинского обеспечения в детских лагерях в рамках оздоровительной кампании 2018 года.

«На оздоровительную кампанию 2018 года выделен 1,8 миллиарда рублей. Наши дети отдохнут в детских оздоровительных лагерях Подмосковья, Черноморского побережья и Крыма», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Адрес и время: – здание дома правительства Московской области, конференц-зал ЦУПР. Начало в 14:00.