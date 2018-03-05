РИАМО - 5 мар. Неизвестный украл в Можайском районе Подмосковья автомобиль Toyota RAV4 стоимостью 1,5 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть ОМВД обратился мужчина с заявлением о том, что в Можайском районе, деревня Клементьево, от дома неизвестный похитил автомашину Toyota RAV4 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.