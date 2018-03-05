РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 мар. Около 4,5 тысяч кубических метров снега вывезли с территории подмосковной Балашихи за минувшие выходные, сообщил в понедельник глава городского округа Сергей Юров.

«В минувшие выходные (3-4 марта – ред.) прошел сильный снегопад. Дорожные службы Балашихи продолжают работать в круглосуточном режиме. За два дня с территории городского округа было вывезено около 4,5 тысяч кубических метров снега», – сказал Юров.

Он добавил, что в ликвидации последствий снегопада задействовали более 70 единиц специализированной техники, а также 80 работников дорожных служб. В первую очередь коммунальщики расчистили основные городские улицы, маршруты следования общественного транспорта, подходы к социальным объектам, жилым домам, а также пешеходным переходам, железнодорожным станциям и автобусным остановкам. Все дороги обрабатываются противогололедными материалами.

По данным Балашихинского информагентства, снегопад за минувшие выходные стал вторым сильным снегопадом в Москве и Подмосковье с начала года. Выпавшие осадки за последние сутки побили рекорд 123-летней давности.