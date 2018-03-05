РИАМО - 5 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом регионального правительства, в ходе которого попросил строительный блок продолжить встречи с обманутыми дольщиками, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В рамках повестки дня рассматривались вопросы, связанные с защитой прав участников долевого строительства.

«Еще одна тема, которую мы регулярно сопровождаем - это работа с обманутыми дольщиками. Прошу строительный блок продолжать встречи, внимательно отслеживать дорожные карты. Сегодня важное событие, мы будем вручать ключи обманутым дольщикам в городском округе Люберцы», - сказал Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что в Подмосковье остается около 5,5 тысяч обманутых дольщиков и 27 проблемных строек.