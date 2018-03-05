РИАМО - 5 мар. Высота снежного покрова в столице после прошедшего снегопада увеличилась до 55 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

В минувшие выходные дни в центр России пожаловал коварный южный циклон, как правило, обладающий большими запасами влаги. Уже в ночь на 4 марта он накрыл ненастной зоной столичной мегаполис. Начался снег, который, не прекращаясь ни на минуту, продолжался весь воскресный день.

«В итоге за 4 марта копилка осадков в Москве пополнилась на 12 миллиметров, чем установила новый рекорд суточного количества осадков. Последний раз подобный снегопад отмечался более ста лет тому назад: 4 марта 1895 года выпало 10,2 миллиметра. И тогда высота снежного покрова к 5 марта составила 70 сантиметров. На сегодняшний день московские сугробы подросли до 55 сантиметров», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице выпало 12 миллиметров осадков, что составило порядка 35% от нормы осадков за март, таким образом побит рекорд по количеству выпавших осадков 123-летней давности.

При этом с начала марта в столице уже выпало более 40% от месячной нормы осадков.

Минувший снегопад стал вторым сильным снегопадом в Москве с начала года. В феврале был побит 100-летний рекорд, когда за три дня, с 3 по 5 февраля, выпало 47 сантиметров снега. Еще один сильный снегопад прогнозируется в Москве на мартовские праздники - с 7 по 9 марта может выпасть от семи до десяти сантиметров снега.