РИАМО - 5 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом правительства и напомнил, что необходимо продолжить уборку снега, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Во вступительной части совещания была подчеркнута важность обеспечения надлежащего качества уборки улично-дорожной сети от снега и наледи.

«Все эти выходные дни мы вместе со службами ЖКХ, дорожными службами занимались уборкой снега. Эту работу нужно продолжать, потому что выпало очень большое количество осадков», - сказал Воробьев.

В Москве и Подмосковье в минувшие сутки действовал «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.

Как ранее отмечал сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков, к вечеру 4 марта в Москве и Подмосковье выпало порядка 50% от мартовской нормы осадков в 34 миллиметра.