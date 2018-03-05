РИАМО - 5 мар. Два автомобиля столкнулись на дороге в подмосковном Чехове, в результате аварии пострадали четверо человек, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 10:14 в городском округе Чехов на 3 километре автодороги Чехов-Попово произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии ранено четыре человека», - говорится в сообщении.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.