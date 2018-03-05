РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 мар. Около 3,5 тысяч человек посетили социальную ярмарку «Ценопад» в подмосковной Балашихе за прошедшую неделю, они смогли купить овощи, фрукты и рыбу, сообщил в понедельник глава городского округа Сергей Юров.

«В Балашихе с 27 февраля по 4 марта на территории сквера на улице Фадеева проводилась социальная ярмарка «Ценопад». За это время там совершили покупки около 3,5 тысяч жителей городского округа. Свою продукцию на ярмарке представили около 50 предпринимателей», – сказал Юров.

Он добавил, что на ярмарке продавали овощи и фрукты, охлажденную и копченую рыбу, соления, колбасные изделия, сыр, чаи, сухофрукты. Было продано 280 килограммов сухофруктов, 150 килограммов колбасных изделий, 60 килограммов кондитерских изделий.

По данным Балашихинского информагентства, проект «Ценопад» направлен на поддержку подмосковных производителей. Стоимость представленных на ярмарке товаров в среднем на 15-20% ниже, чем в сетевых магазинах, а на некоторые категории товаров скидка доходит до 70%.