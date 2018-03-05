РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. На минувшей неделе, с 26 февраля по 4 марта, в Люберцах на объектах ЖКХ произошли две аварии, обе были своевременно ликвидированы, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На прошлой неделе, 28 февраля, в связи с аварийной ситуацией на питающей станции №309 «Балятино» без электроэнергии оказалось 354 абонента жилого фонда, восемь котельных, две КНС, четыре насосные станции. В течение часа подача электроэнергии была полностью восстановлена», – сказал Ружицкий.

По его словам, также в результате остановки насосов на котельной на Михневском шоссе, дом №15, произошел гидроудар, вследствие чего была нарушена целостность трубопровода системы отопления в районе котельной. Силами аварийной службы «Люберецкой теплосети» поврежденный трубопровод был восстановлен в нормативные сроки.

Ружицкий подчеркнул, что коммунальные службы должны четко отслеживать ситуацию с сетями.

«Спасибо, что оперативно справились с аварийными ситуациями, но надо понять причины подобных аварий, и больше их не допускать», – добавил Ружицкий.