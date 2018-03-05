РИАМО - 5 мар. Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве превысил 770 миллиардов рублей в 2017 году, сообщила журналистам в понедельник руководитель дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация МСП» Наталья Власова.

«Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 2,098 триллиона рублей. Регионы-лидеры по закупкам: Москва - 770,7 миллиарда рублей; Санкт-Петербург - 196,1 миллиарда рублей, Московская область - 122,4 миллиарда рублей», - сказала Власова.

Она добавила, что лидерами из числа заказчиков федерального уровня стали: ОАО «РЖД» - 214,2 миллиарда рублей; ПАО «Ростелеком» - 124,3 миллиарда рублей; ПАО «НК «Роснефть» - 97,9 миллиарда рублей.

«Лидеры из числа заказчиков регионального уровня: АО «Мосводоканал» - 30,4 миллиарда рублей; АО «Мосинжпроект» - 16,2 миллиарда; АО «Объединенная энергетическая компания» - 9,6 миллиарда», - уточнила Власова.