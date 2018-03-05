РИАМО - 5 мар. Уголовное дело возбудили в подмосковном Ступине после нападения неизвестного с оружием на кредитную организацию, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть ОМВД обратилась женщина с заявлением о том, что около 14:00 в городском округе Ступино в павильон кредитной организации путем свободного доступа вошел неизвестный и, угрожая предметом конструктивно схожим с пистолетом, открыто похитил из сейфа 10 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.