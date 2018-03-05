РИАМО - 5 мар. Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследует уголовное дело в отношении 44-летнего жителя столицы, который обвиняется в убийстве сожительницы, следствие ходатайствует об аресте мужчины, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По версии следствия, утром 4 марта в квартире одного из жилых домов по улице Абрамцевской мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес своей 44-летней сожительнице один удар ножом в область груди. От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказала Иванова.

Она подчеркнула, что следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.