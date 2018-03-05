РИАМО - 5 мар. Новый спортивный комплекс в Северо-западном округе Москвы откроется осенью, он будет оснащен первым для столицы биатлонным тиром на 50 метров для стрельбы из малокалиберных винтовок, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«В настоящее время завершено возведение надземной части здания и кровельные работы, завершаются фасадные работы, остекление и переустройство инженерных коммуникаций», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, главной задачей спорткомплекса является популяризация занятий детей такими видами спорта как биатлон, лыжи, спортивное ориентирование, и многие другое. Тренировать будущее поколение спортсменов будут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, чтобы в будущем ребята показывали самые высокие результаты. В основание спорткомплекса была заложена капсула с письмом для будущих спортивных поколений.

Общая площадь объекта составляет 8 тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании комплекса разместится: универсальный спортивный зал для занятий волейболом, гандболом, баскетболом, мини-футболом и другими командными видами спорта, стрелковый тир и административно-бытовая часть. Также спорткомплекс будет оснащен первым для Москвы биатлонным тиром на 50 метров для стрельбы из малокалиберных винтовок.

Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в комплексе установят пандусы и лифты, нанесут тактильные указатели.

На прилегающей территории появится возможность проведения спортивно-тренировочных занятий по лыжным видам спорта с возможным проведением летних тренировок.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Адресной инвестиционной программой города Москвы в 2018 году предусмотрено строительство 13 спортивных объектов, в том числе 3 футбольных поля, 2 ФОК, 3 ВМХ-велодрома, 4 спортивных комплекса» - добавил Бочкарев.