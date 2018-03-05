РИАМО – 5 мар. Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал защитника ЦСКА Артема Блажиевского на две игры плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает Газета.ru.

«Блажиевский по правилу 540 б (Атака в голову или шею) получил большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 минут + 20 минут), а также, согласно пункту 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента, дисквалифицирован на два матча», - говорится в сообщении.

ЦСКА выиграл первый матч серии 1/8 Кубка Гагарина со «Спартаком» со счетом 6:0.