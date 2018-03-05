РИАМО – 5 мар. Доля заявлений, подаваемых в электронном виде на госуслуги по вопросам земли и имущества, увеличится до 70% в 2018 году, сообщил в интервью РИАМО министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Он отметил, что сейчас министерство вместе с органами местного самоуправления оказывает 27 госуслуг, касающихся распоряжения землей и имуществом, и принимает больше 140 тысяч заявлений в год. В 2017 году велась работа, чтобы эти услуги стали полностью доступны на портале госуслуг.

«На сегодняшний день уже порядка 30% жителей подают заявления через портал. Посредством информационных роликов и статей разъяснительного характера, а также еженедельно проводимых вебинаров мы помогаем жителям области освоить подачу госуслуг в электронном виде. <…> Поэтому я уверен, что процент электронной подачи документов в 2018 году увеличится до 70%», - сказал Аверкиев.

По словам министра, одной из самых популярных услуг является передача земельных участков в аренду, в Московской области заключено больше 80 тысяч договоров аренды земельных участков как крупных, так и мелких.

Полную версию интервью читайте здесь >>