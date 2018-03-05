РИАМО - 5 мар. Энергетики Подмосковья работают в штатном режиме в условиях непогоды, отключений энергоснабжения не зафиксировано, сообщил РИАМО в понедельник министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

«В выходные дни технологических нарушений, вызванных непогодой, в работе электросетевого комплекса Подмосковья зафиксировано не было», - сказал Неганов.

Он подчеркнул, что энергетики обеспечили надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

В Москве и Подмосковье в минувшие сутки действовал «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра до 18 метров в секунду и снегопада.

Как ранее отмечал сотрудник Гидрометцентра Анатолий Цыганков, к вечеру 4 марта в Москве и Подмосковье выпало порядка 50% от мартовской нормы осадков в 34 миллиметра.