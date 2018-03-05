РИАМО - 5 мар. Новый участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мы планируем запустить пассажирское движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии со станциями «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская» до конца месяца», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, строительные работы на этих станциях уже завершены. Сейчас идет пусконаладка, монтаж оборудования, фактически рабочие вышли на финишную прямую.

Он напомнил также, что параллельно завершаются работы по строительству электродепо «Лихоборы», которое необходимо для обслуживания поездов этой линии.

«С запуском нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро появится в шаговой доступности у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино», - добавил Хуснуллин.

Пользоваться станциями будут ежедневно порядка 150 тысяч пассажиров. При этом станция «Петровско-Разумовская» разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная» – на 40%.