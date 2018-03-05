РИАМО - 5 мар. Сотрудники Московского метрополитена всю ночь готовили метро к приему первых пассажиров, работы обеспечивали более 2,5 тысяч человек, за ночь убрали порядка 2 тысяч кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский Метрополитен».

«В ночное время работники метрополитена расчищали пути и подходы к станциям, проверяли работу систем электроснабжения и отопления, убирали снег с крыш станций. <…> За ночь с открытых станций и перехватывающих парковок было убрано порядка 2 тысяч кубометров снега», - говорится в сообщении.

Благодаря слаженной работе сотрудников метро, тяжелые метеоусловия не повлияли работу столичной подземки. Движение поездов по всем линиям осуществляется штатно.

«С учетом погодных условий, просим отказываться от личного транспорта в пользу метро. Московский метрополитен предпринимает все усилия для того, чтобы пассажиры добрались до места назначения быстро и с комфортом», - подчеркивается в материале.

За минувшие сутки в столице выпало 12 миллиметров осадков, что составило порядка 35% от нормы осадков за март, таким образом побит рекорд по количеству выпавших осадков 123-летней давности.

При этом с начала марта в столице уже выпало более 40% от месячной нормы осадков.

Минувший снегопад стал вторым сильным снегопадом в Москве с начала года. В феврале был побит 100-летний рекорд, когда за три дня, с 3 по 5 февраля, выпало 47 сантиметров снега. Еще один сильный снегопад прогнозируется в Москве на мартовские праздники - с 7 по 9 марта может выпасть от семи до десяти сантиметров снега.