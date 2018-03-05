РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В подмосковном Подольске более 2,5 тысяч жителей посетили ярмарку «8 Марта», проходившую на минувшей неделе, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации городского округа.

«Ярмарка «8 Марта» проходила в горокруге Подольск напротив Центрального рынка с 26 февраля по 4 марта 2018 года. На ней можно было приобрести товары народного промысла, текстиль для дома, одежду для детей и взрослых, сувенирную продукцию, а также был представлен широкий выбор продуктов питания. Ярмарку посетило более 2,5 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Кроме того, для посетителей мероприятия устроили праздничный концерт. Гости также поучаствовали в лотерее и благотворительном обеде.