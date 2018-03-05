РИАМО - 5 мар. Подмосковье в 2017 году получило в консолидированный бюджет порядка 16 миллиардов рублей от аренды земель, сообщил в интервью РИАМО министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

«Порядка 16 миллиардов рублей поступило в 2017 году в консолидированный бюджет муниципалитетов и области от аренды земель. При этом сумма поступлений в муниципальный бюджет, включая средства от продажи права аренды земельных участков неразграниченной госсобственности, составила 14,8 миллиарда рублей», - сказал Аверкиев.

Он также добавил, что от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Московской области, в региональный бюджет поступило доходов на сумму 1,1 миллиарда рублей, что составляет 118% от планового показателя.

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