РИАМО – 5 мар. Министерство спорта России и оргкомитет чемпионата мира по футболу обяжут регионы построить питомники для бездомных животных, сообщает в понедельник газета «Известия».

«Организационный комитет «Россия-2018» и министерство спорта намерены обязать все регионы-участники чемпионата мира по футболу построить приюты-передержки для бездомных животных. Мониторингом и проверкой построенных объектов займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды», - сказал глава комитета Владимир Бурматов.

Как заявил председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, организаторы ЧМ-2018 в России и Международная федерация футбола (FIFA) выступают против жестокого обращения с животными.

«Мы занимаем четкую и понятную позицию. Мы призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки и приюты. Работа в этом направлении уже началась. Никакой утилизации ни в коем случае не будет. Наша общая линия — гуманное обращение с животными», - сказал Сорокин.

По словам Бурматова, типовые проекты уже успешно реализованы в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. По окончании мундиаля приюты могут войти в программу наследия ЧМ-2018, поскольку являются объектами инфраструктуры. Помимо Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга приюты уже построены в Калининграде и Саранске. В остальных семи городах подобные пункты передержки появятся в ближайшее время.

В Самаре в настоящее время рассматриваются дополнительные меры для стимулирования общественных приютов, одна из них — грантовая поддержка проектов в области защиты животных, а также выделение площадок для размещения новых приютов. По словам консультанта департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анны Ситник, город активно сотрудничает с зоозащитными организациями.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».