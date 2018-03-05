РИАМО - 5 мар. Площадку для строительства дома по программе реновации выбрали в Басманном районе столицы, площадь земельного участка составляет 0,24 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы для земельного участка, расположенного по адресу: Токмаков переулок, владение 25 (ЦАО) для размещения жилого дома по программе реновации», - говорится в сообщении.

Площадь рассматриваемого земельного участка составляет 0,24 гектара, в настоящее время он свободен от застройки. Проектом предлагается среднеэтажная жилая застройка суммарной поэтажной площадью 4,8 тысячи квадратных метров и высотой не более 20 метров.

Согласно проведенным расчетам, новое строительство не превысит максимальные параметры функциональной зоны и не противоречит требованиям Генерального плана города Москвы.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.