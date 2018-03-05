РИАМО – 5 мар. Правительственная комиссия по законопроектной работе планирует поддержать поправки о внесении изменений в КоАП, согласно которым штраф за дебош в самолете может быть увеличен в 10 раз, его размер будет достигать 20-40 тысяч рублей, кроме того, может появиться и отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 до 50 тысяч рублей, пишет в понедельник газета «Известия».

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник планирует рассмотреть и поддержать поправки в КоАП от Минюста, усиливающие наказание за противоправные действия на борту самолетов», - говорится в статье.

Как пишет издание, предлагается увеличить до 20-40 тысяч рублей штраф, который назначается за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна — например, курение на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке. Сейчас штраф за подобное составляет от 2 до 5 тысяч рублей. При этом сохраняется возможность административно арестовать нарушителя на срок до 15 суток.

Весной прошлого года была введена уголовная ответственность за грубое нарушение общественного порядка на транспорте, выражающее явное неуважение к обществу, — штраф в размере 300-500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

«Однако Минюст счел необходимым ввести и более строгое наказание для тех, чьи действия на борту под эту статью не подпадают, считаясь мелким хулиганством. Речь может идти об агрессивном поведении на борту, когда пассажир, например, грубит и толкает окружающих. Сейчас за это грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей либо арест на 15 суток. Минюст предлагает увеличить взыскание до 30-50 тысяч рублей, сохранив возможность ареста», - подчеркивает газета.

Это позволит наказывать не только за грубое нарушение общественного порядка на транспорте, но и за мелкое хулиганство, считают авторы инициативы. Они ссылаются на данные Генпрокуратуры, согласно которым в 2013 году было выявлено 7,2 тысячи правонарушений на воздушном транспорте, а в 2016-м — более 8 тысяч. Также в документе обращается внимание и на то, что действующие административные наказания для авиадебоширов были установлены еще в 2009 году.

Также предлагается со 100 до 1 тысячи рублей увеличить штрафы за нарушение правил фото- и видеосъемки на борту и пользования телефонами.

«Законопроект уже согласован с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента РФ», - подчеркивается в статье.

Однако в МВД полагают, что выделение мелкого хулиганства на транспорте в самостоятельное нарушение осложнит работу, так как его трудно будет отделить от уже существующего уголовного состава «Хулиганство» (статья 213 УК). Это неприемлемо, считают в министерстве. Также в МВД полагают, что предложенные размеры штрафов недостаточно аргументированы, заключает издание.