РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. На мосту в микрорайоне Кутузово подмосковного Подольска в понедельник утром произошло тройное ДТП, сообщил «РИАМО в Подольске» участник происшествия.

«На мосту в Кутузово в сторону Подольска на подъеме развернуло автомобиль Skoda Octavia. Около 7:00 я на автомобиле ВАЗ-2115 двигался по правой полосе, а по левой ехала Chevrolet, за ней Audi. Чтобы не создавать аварийную ситуацию, я сбросил скорость и шел примерно 60 километров в час, чтобы пропустить Chevrolet, так как на его полосе было препятствие. Chevrolet притормозил, за ним Audi, чтобы избежать столкновения, ушла вправо. Я въехал в сугроб», – сказал участник ДТП.

По его словам, следом ехал Volkswagen Polo, его водитель начал тормозить, но машину развернуло и боком она въехала в заднюю часть Audi, зацепила Chevrolet и врезалась в бок ВАЗ-2115.

В течение 20 минут приехали сотрудники ГИБДД, по словам участника происшествия, виновником аварии признали Volkswagen Polo.

«После столкновения образовалась пробка, но затем машины растащили. Водители отделались легким испугом, пострадавших нет», – добавил водитель.