РИАМО - 5 мар. В прошлом году доходы бюджета Москвы впервые превысили 2 триллиона рублей, больше всего город заработал на налоге на прибыль и налоге на имущество, пишет в понедельник газета «Ведомости».

У города нет планов занимать, поэтому вполне логичен выход на небольшой профицит. Мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в 2010 году Москва была должна около 300 миллиардов рублей, а к 1 января 2018 года долг уменьшился до 34 миллиардов рублей.

«По сравнению с 2016 годом доходы выросли на 13,2% до 2,097 триллиона рублей, а расходы – на 20,7% до 2,095 триллиона. НДФЛ и налог на прибыль остаются основными для бюджета налогами», - сказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

Налог на прибыль рос за счет поступлений от финансового и нефтегазового секторов, главным образом Сбербанка, ВТБ и «Газпрома». У банков поступления растут уже второй год с низкой базы 2015 года, а у «Газпрома» произошла переоценка валютных обязательств из-за укрепления рубля, за счет этого выросла налогооблагаемая прибыль.

Но больше всего вырос налог на имущество организаций (с 1 января 2014 года Москва взимает его с кадастровой стоимости недвижимости) – на 33% до 133 миллиардов рублей. Основные причины роста этих поступлений – расширение перечня облагаемой налогом коммерческой недвижимости и уточнение кадастровой стоимости после оценки 2016 года.

Сначала налог взимался с отдельно стоящих зданий площадью от 5 тысяч квадратных метров, сейчас – с большей части коммерческой недвижимости. Растет и ставка налога: сначала она была 0,9%, а по итогам 2018 года должна составить уже 2%. Кроме того, сокращаются льготы.

«Была пересмотрена кадастровая стоимость объектов, по которым она была существенно занижена. В базах данных Росреестра отсутствовали актуальные сведения о назначении ряда крупных торгово-офисных центров, и они были оценены по минимальной стоимости, чаще всего – как социальные объекты. Например, есть объекты по 18 тысяч рублей за квадратный метр в Центральном административном округе, а их рыночная стоимость в 10-15 раз выше», - уточнил Ефимов.

Москве пришлось перейти на налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости, чтобы возместить выпадающие налоги из-за созданных в 2012 году консолидированных групп налогоплательщиков (часть их налогов стала распределяться между регионами). Столица ежегодно теряла порядка 170 миллиардов рублей.