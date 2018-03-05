РИАМО - 5 мар. В 2018 году в Подмосковье планируется сократить почти 90 государственных и муниципальных унитарных предприятий, такая задача была поставлена федеральным правительством, сообщил в интервью РИАМО министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

«В 2017 году было ликвидировано 35 ГУПов и 177 МУПов. В этом году ставится задача сократить порядка 16 ГУПов и 70 МУПов», — сказал Аверкиев.

Он отметил, что сокращение ГУПов и МУПов — задача, поставленная федеральным правительством. Аверкиев уточнил, что есть предприятия, которые давно уже пора ликвидировать, например, магазины в статусе муниципального унитарного предприятия.

Министр также рассказал о том, что ГУП «Мострансавто» планируют акционировать в 2019 году.

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