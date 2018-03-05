РИАМО – 5 мар. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что прошедший футбольный матч «Локомотив» - «Спартак» лучше было отменить из-за погодных условий, по его мнению, матчи такого уровня лучше проводить в апреле, сообщает ТАСС.

Накануне на стадионе «Черкизово» прошел матч «Спартак» - «Локомотив». Встреча в матче 21-го тура чемпионата России завершилась со счетом 0:0. На протяжении всех 90 минут шел снег, который засыпал поле. При этом ранее из-за мороза был перенесен матч Кубка России между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

«Если бы игру со «Спартаком» отменили, было бы лучше, но у нас никогда игры не отменяют. Условия не лучшие, но наши руководители сделали с полем все, что могли: оно было не идеальным, но снег невозможно полностью убрать, такие матчи лучше проводить в апреле», - сказал Семин.

Он подчеркнул, что всегда против проведения матчей в плохих погодных условиях, чтобы футболисты не получали травм.

«Самым холодным матчем у меня был со «СКА-Хабаровском», я до сих пор дрожу», - отметил Семин.

При этом, он подчеркнул, что в плане стратегии очень доволен, что «Локомотив» завоевал очко.

«По ситуации, которая у нас сложилась, тоже хороший результат. Мы не рисковали Ари, у которого микротравма, Джефферсон Фарфан в ближайшее время должен начать тренироваться. Ничья в такой ситуации для нас нормальна», - уточнил тренер.