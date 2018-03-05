РИАМО - 5 мар. В Подмосковье за прошедшую неделю к медикам с обморожениями обратились более 40 человек, среди них есть один ребенок, сообщил РИАМО в понедельник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«За неделю с 25 февраля по 5 марта в Московскую областную станцию скорой медицинской помощи обратились 44 человека с обморожением разной степени, среди них один ребенок. Всего в медучреждения региона было госпитализировано 38 человек», - сказал Марков.

Он подчеркнул, что служба скорой медицинской помощи Подмосковья работает в усиленном режиме в связи с сильным снегопадом и усилением холодов в регионе.

Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь в случае обращений жителей с уличными травмами, добавил министр.

В понедельник в Москве и в Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха опустится до минус 10 градусов.